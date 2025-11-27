СМИ узнали о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр американской армии Дэниел Дрисколл заявил на встрече с дипломатами ЕС о желании президента Дональда Трампа попробовать новый подход к урегулированию конфликта на Украине, пишет Министр американской армии Дэниел Дрисколл заявил на встрече с дипломатами ЕС о желании президента Дональда Трампа попробовать новый подход к урегулированию конфликта на Украине, пишет Atlantic

"Один из дипломатов потребовал объяснить, почему США так резко сменили курс, сорвав попытки надавить на Россию посредством санкций. <...> Ответ состоял в том, что другие способы завершить войну были неудачными", — сообщил журнал со ссылкой на чиновников.

По данным издания, американский чиновник поговорил с ними после переговоров с Владимиром Зеленским 19 ноября в резиденции посла в Киеве. Встреча была теплой, но напряженной. Дрисколл уточнил, что дальнейшее промедление обернется для Украины большими потерями.

Atlantic также утверждает, что вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители Белого дома сочли, что Киев не сможет отказаться от плана из-за коррупционного скандала в сфере энергетики.

Вэнс ранее выражал желание любой ценой добиться сделки до промежуточных выборов в конгресс в 2026 году, добавил журнал.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, Евросоюз, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.