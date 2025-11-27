Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 27.11.2025 (обновлено: 13:03 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/tramp-2057942577.html
СМИ узнали о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине
СМИ узнали о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине - РИА Новости, 27.11.2025
СМИ узнали о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине
Министр американской армии Дэниел Дрисколл заявил на встрече с дипломатами ЕС о желании президента Дональда Трампа попробовать новый подход к урегулированию... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T11:06:00+03:00
2025-11-27T13:03:00+03:00
в мире
сша
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
россия
запорожская аэс
евросоюз
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329301_141:0:2876:1538_1920x0_80_0_0_694f4631d11cbbd46a88d0449d8655db.jpg
https://ria.ru/20251126/tramp-2057570739.html
https://ria.ru/20251126/ukraina-2057602862.html
https://ria.ru/20251127/uitkoff-2057840795.html
https://ria.ru/20251125/evropa-2057264335.html
https://ria.ru/20251126/zelenskiy-2057582684.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329301_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_3a18e05ed8b409a25106b8835d972f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мирный план сша по украине, россия, запорожская аэс, евросоюз, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина
В мире, США, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская АЭС, Евросоюз, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина
СМИ узнали о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине

Atlantic сообщил о плане Трампа сменить подход к урегулированию на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр американской армии Дэниел Дрисколл заявил на встрече с дипломатами ЕС о желании президента Дональда Трампа попробовать новый подход к урегулированию конфликта на Украине, пишет Atlantic.
"Один из дипломатов потребовал объяснить, почему США так резко сменили курс, сорвав попытки надавить на Россию посредством санкций. <...> Ответ состоял в том, что другие способы завершить войну были неудачными", — сообщил журнал со ссылкой на чиновников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Украина должна пойти на сделку из-за превосходства России, заявил Трамп
26 ноября, 03:43
По данным издания, американский чиновник поговорил с ними после переговоров с Владимиром Зеленским 19 ноября в резиденции посла в Киеве. Встреча была теплой, но напряженной. Дрисколл уточнил, что дальнейшее промедление обернется для Украины большими потерями.
Atlantic также утверждает, что вице-президент Джей Ди Вэнс и другие представители Белого дома сочли, что Киев не сможет отказаться от плана из-за коррупционного скандала в сфере энергетики.
Вэнс ранее выражал желание любой ценой добиться сделки до промежуточных выборов в конгресс в 2026 году, добавил журнал.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
На Западе серьезно предупредили Украину после решения Трампа
26 ноября, 10:05

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Разоблачение Уиткоффа" может стать последней каплей для Трампа
Вчера, 08:00
В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, Евросоюз, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
25 ноября, 08:00
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Зеленского ждет расплата: Киев до крайности разозлил Трампа
26 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМирный план США по УкраинеРоссияЗапорожская АЭСЕвросоюзВладимир ЗеленскийДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала