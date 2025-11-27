Трамп назвал миграционную политику Байдена угрозой для США

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Миграционная политика экс-президента США Джо Байдена, при котором в Штаты прибыли 20 миллионов нелегалов, стала угрозой существованию страны, заявил нынешний лидер страны Дональд Трамп в обращении в связи с нападением на нацгвардейцев в Вашингтоне.