Трамп назвал миграционную политику Байдена угрозой для США - РИА Новости, 27.11.2025
06:01 27.11.2025
Трамп назвал миграционную политику Байдена угрозой для США
Миграционная политика экс-президента США Джо Байдена, при котором в Штаты прибыли 20 миллионов нелегалов, стала угрозой существованию страны, заявил нынешний... РИА Новости, 27.11.2025
2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Миграционная политика экс-президента США Джо Байдена, при котором в Штаты прибыли 20 миллионов нелегалов, стала угрозой существованию страны, заявил нынешний лидер страны Дональд Трамп в обращении в связи с нападением на нацгвардейцев в Вашингтоне.
"Это нападение подчеркивает самую серьезную угрозу национальной безопасности, с которой сталкивается наша страна. Прошлая администрация впустила 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не знаете. Ни одна страна не может терпеть такой риск для нашего существования", - сказал Трамп в обращении в связи со стрельбой в Вашингтоне.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп потребовал проверить каждого иностранца, прибывшего в США
Вчера, 05:48
 
