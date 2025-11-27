https://ria.ru/20251127/tramp-2057892647.html
Трамп назвал миграционную политику Байдена угрозой для США
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Миграционная политика экс-президента США Джо Байдена, при котором в Штаты прибыли 20 миллионов нелегалов, стала угрозой существованию страны, заявил нынешний лидер страны Дональд Трамп в обращении в связи с нападением на нацгвардейцев в Вашингтоне.
"Это нападение подчеркивает самую серьезную угрозу национальной безопасности, с которой сталкивается наша страна. Прошлая администрация впустила 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не знаете. Ни одна страна не может терпеть такой риск для нашего существования", - сказал Трамп
в обращении в связи со стрельбой в Вашингтоне
.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.