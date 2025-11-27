https://ria.ru/20251127/tramp-2057892494.html
Трамп пообещал быстро наказать напавшего на нацгвардейцев
Президент США Дональд Трамп пообещал, что правосудие в отношении того, кто тяжело ранил двух бойцов нацгвардии близ Белого дома, восторжествует быстро. РИА Новости, 27.11.2025
Трамп пообещал быстрое правосудие для атаковавшего нацгвардейцев в Вашингтоне