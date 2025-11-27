Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал быстро наказать напавшего на нацгвардейцев - РИА Новости, 27.11.2025
05:59 27.11.2025 (обновлено: 12:16 27.11.2025)
Трамп пообещал быстро наказать напавшего на нацгвардейцев
Президент США Дональд Трамп пообещал, что правосудие в отношении того, кто тяжело ранил двух бойцов нацгвардии близ Белого дома, восторжествует быстро. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
афганистан
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
в мире, сша, вашингтон (штат), афганистан, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Вашингтон (штат), Афганистан, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп пообещал быстрое правосудие для атаковавшего нацгвардейцев в Вашингтоне

© Getty Images / Probal RashidОбстановка на месте стрельбы в Вашингтоне
Обстановка на месте стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Getty Images / Probal Rashid
Обстановка на месте стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что правосудие в отношении того, кто тяжело ранил двух бойцов нацгвардии близ Белого дома, восторжествует быстро.
"Как президент США я намерен убедиться, что животное, которое совершило эту жестокость, заплатит самую суровую цену. Правосудие в отношении злоумышленника восторжествует быстро и четко", - сказал Трамп в ходе специального обращения к нации.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) вблизи Белого дома. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
