https://ria.ru/20251127/tramp-2057891218.html
Трамп потребовал проверить каждого иностранца, прибывшего в США
Трамп потребовал проверить каждого иностранца, прибывшего в США - РИА Новости, 27.11.2025
Трамп потребовал проверить каждого иностранца, прибывшего в США
Президент США Дональд Трамп потребовал провести проверку каждого гражданина Афганистана, прибывшего в США при его предшественнике Джо Байдене. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T05:48:00+03:00
2025-11-27T05:48:00+03:00
2025-11-27T05:48:00+03:00
в мире
сша
афганистан
дональд трамп
джо байден
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034141230_0:58:2535:1484_1920x0_80_0_0_5cf526b72fa1b0eff872677be8492829.jpg
https://ria.ru/20251127/tramp-2057889718.html
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034141230_0:0:2265:1698_1920x0_80_0_0_67c34d7c249a598a225a0cd2ec35a3c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, дональд трамп, джо байден, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Джо Байден, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп потребовал проверить каждого иностранца, прибывшего в США
Трамп потребовал проверить каждого иностранца, прибывшего в США при Байдене