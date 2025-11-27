Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал проверить каждого иностранца, прибывшего в США
05:48 27.11.2025
Трамп потребовал проверить каждого иностранца, прибывшего в США
Президент США Дональд Трамп потребовал провести проверку каждого гражданина Афганистана, прибывшего в США при его предшественнике Джо Байдене.
в мире
сша
афганистан
дональд трамп
джо байден
стрельба у белого дома в вашингтоне
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, сша, афганистан, дональд трамп, джо байден, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Дональд Трамп, Джо Байден, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал провести проверку каждого гражданина Афганистана, прибывшего в США при его предшественнике Джо Байдене.
"Теперь мы должны провести проверку каждого иностранца, который въехал в нашу страну из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, которому здесь не место", – сказал Трамп в обращении.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
