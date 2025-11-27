Трамп приказал разместить в Вашингтоне еще 500 бойцов нацгвардии

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал разместить в Вашингтоне еще 500 бойцов нацгвардии после стрельбы у Белого дома, в результате которой были тяжело ранены двое военнослужащих.