05:45 27.11.2025
Трамп приказал разместить в Вашингтоне еще 500 бойцов нацгвардии
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп приказал разместить в Вашингтоне еще 500 бойцов нацгвардии

© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал разместить в Вашингтоне еще 500 бойцов нацгвардии после стрельбы у Белого дома, в результате которой были тяжело ранены двое военнослужащих.
"Я приказал министерству войны мобилизовать дополнительные 500 солдат, чтобы защитить нашу столицу", - сказал Трамп в ходе специального телеобращения к нации.
Двое нацгвардейцев ранее были тяжело ранены всего в полукилометре от Белого дома.
Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
