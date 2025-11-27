https://ria.ru/20251127/tramp-2057890605.html
Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор
Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор - РИА Новости, 27.11.2025
Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал нападение выходца из Афганистана на бойцов нацгвардции в Вашингтоне как "чудовищную атаку из засады". РИА Новости, 27.11.2025
Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор
Трамп: бойцы нацгвардии в Вашингтоне были расстреляны в упор в атаке из засады