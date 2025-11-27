Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025

Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор
05:44 27.11.2025
Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор
Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал нападение выходца из Афганистана на бойцов нацгвардции в Вашингтоне как "чудовищную атаку из засады". РИА Новости, 27.11.2025
в мире, вашингтон (штат), сша, афганистан, дональд трамп, кэш патель, фбр, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), США, Афганистан, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп рассказал, что нацгвардейцы в Вашингтоне были расстреляны в упор

Трамп: бойцы нацгвардии в Вашингтоне были расстреляны в упор в атаке из засады

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал нападение выходца из Афганистана на бойцов нацгвардции в Вашингтоне как "чудовищную атаку из засады".
"Двое членов национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады", - объявил он в своем выступлении после трагедии.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
26 ноября, 23:35
 
