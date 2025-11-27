Трамп призвал выслать нелегалов из США

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне сообщил, что каждый нелегал в США должен быть выслан из страны.

"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, которому здесь не место", - сказал Трамп в обращении к нации в связи со стрельбой в Вашингтоне

"Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим (в США - ред.)", - добавил он.

Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.