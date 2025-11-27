Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал выслать нелегалов из США
05:43 27.11.2025 (обновлено: 05:57 27.11.2025)
Трамп призвал выслать нелегалов из США
Трамп призвал выслать нелегалов из США
Президент США Дональд Трамп после атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне сообщил, что каждый нелегал в США должен быть выслан из страны. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
2025
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп призвал выслать нелегалов из США

Трамп заявил, что каждый нелегал должен быть выслан из США

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне сообщил, что каждый нелегал в США должен быть выслан из страны.
"Мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, которому здесь не место", - сказал Трамп в обращении к нации в связи со стрельбой в Вашингтоне.
"Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим (в США - ред.)", - добавил он.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Директор ФБР Кэш Патель сообщал, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
