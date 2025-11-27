Трамп заявил, что США не отступят перед лицом террора

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки на сотрудников нацгвардии вблизи Белого дома заявил, что США не отступят перед лицом террора.
"Америка никогда не согнётся и не отступит перед лицом террора, и в то же время нас не остановить от выполнения той миссии, которую военнослужащие столь благородно осуществляли", - сказал Трамп в обращении к нации.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
Трамп назвал атаку на нацгвардейев актом террора
Вчера, 05:22