Трамп заявил, что США не отступят перед лицом террора - РИА Новости, 27.11.2025
05:41 27.11.2025
Трамп заявил, что США не отступят перед лицом террора
Президент США Дональд Трамп после атаки на сотрудников нацгвардии вблизи Белого дома заявил, что США не отступят перед лицом террора. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
сша
вашингтон (штат)
афганистан
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
афганистан
в мире, сша, вашингтон (штат), афганистан, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Афганистан, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки на сотрудников нацгвардии вблизи Белого дома заявил, что США не отступят перед лицом террора.
"Америка никогда не согнётся и не отступит перед лицом террора, и в то же время нас не остановить от выполнения той миссии, которую военнослужащие столь благородно осуществляли", - сказал Трамп в обращении к нации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп заявил, что США не будут терпеть нападения со стороны нелегалов
Вчера, 05:39
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп назвал атаку на нацгвардейев актом террора
Вчера, 05:22
 
В миреСШАВашингтон (штат)АфганистанДональд Трамп
 
 
