Трамп заявил, что США не отступят перед лицом террора

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки на сотрудников нацгвардии вблизи Белого дома заявил, что США не отступят перед лицом террора.

При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.