Напавший на нацгвардейцев в Вашингтоне прибыл из Афганистана, заявил Трамп
Напавший на нацгвардейцев в Вашингтоне прибыл из Афганистана, заявил Трамп - РИА Новости, 27.11.2025
Напавший на нацгвардейцев в Вашингтоне прибыл из Афганистана, заявил Трамп
Напавший на нацгвардейцев в Вашингтоне прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T05:40:00+03:00
2025-11-27T05:40:00+03:00
2025-11-27T05:40:00+03:00
в мире
афганистан
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
афганистан
вашингтон (штат)
сша
2025
Новости
ru-RU
в мире, афганистан, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Афганистан, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Напавший на нацгвардейцев в Вашингтоне прибыл из Афганистана, заявил Трамп
Трамп подтвердил, что напавший на нацгвардейцев прибыл из Афганистана