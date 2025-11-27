Трамп заявил, что США не будут терпеть нападения со стороны нелегалов

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не станут терпеть атаки со стороны тех, кто прибыл в страну нелегально.
"Мы не собираемся терпеть такие нападения на закон и порядок со стороны людей, которые вообще не должны находиться в нашей стране", - сказал Трамп в обращении к нации.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший на нацгвардейцев в Вашингтоне прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
