Трамп заявил, что США не будут терпеть нападения со стороны нелегалов

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не станут терпеть атаки со стороны тех, кто прибыл в страну нелегально.

При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.