Трамп назвал нелегалов главной угрозой для США

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака на нацгвардейцев вблизи Белого дома стала проявлением главной угрозы для страны, которая исходит от нелегалов.

"Эта атака подчеркивает основную угрозу национальной безопасности, стоящую перед нашей нацией. Прошлая администрация позволила проникнуть в страну 20 миллионам непроверенных и неизвестных иностранцев", - сказал Трамп в ходе специального телеобращения к нации.

Как заявил президент, ни одна страна не должна подвергаться такому риску для самого своего существования.