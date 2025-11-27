https://ria.ru/20251127/tramp-2057889718.html
Трамп назвал нелегалов главной угрозой для США
Трамп назвал нелегалов главной угрозой для США
Трамп назвал нелегалов главной угрозой для США
Президент США Дональд Трамп заявил, что атака на нацгвардейцев вблизи Белого дома стала проявлением главной угрозы для страны, которая исходит от нелегалов. РИА Новости, 27.11.2025
Трамп назвал нелегалов главной угрозой для США
Трамп назвал атаку на нацгвардейцев проявлением главной угрозы для США