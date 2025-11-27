Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал нелегалов главной угрозой для США
05:36 27.11.2025 (обновлено: 05:37 27.11.2025)
Трамп назвал нелегалов главной угрозой для США
Трамп назвал нелегалов главной угрозой для США
Президент США Дональд Трамп заявил, что атака на нацгвардейцев вблизи Белого дома стала проявлением главной угрозы для страны, которая исходит от нелегалов. РИА Новости, 27.11.2025
© AP Photo / Mark SchiefelbeinОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что атака на нацгвардейцев вблизи Белого дома стала проявлением главной угрозы для страны, которая исходит от нелегалов.
"Эта атака подчеркивает основную угрозу национальной безопасности, стоящую перед нашей нацией. Прошлая администрация позволила проникнуть в страну 20 миллионам непроверенных и неизвестных иностранцев", - сказал Трамп в ходе специального телеобращения к нации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Трамп пообещал снова сделать Америку безопасной
Вчера, 05:34
Как заявил президент, ни одна страна не должна подвергаться такому риску для самого своего существования.
Двое нацгвардейцев ранее были тяжело ранены всего в полукилометре от Белого дома.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ узнали, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне прибыл в США
Вчера, 03:39
 
В миреСШАДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
