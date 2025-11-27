https://ria.ru/20251127/tramp-2057889326.html
Трамп пообещал снова сделать Америку безопасной
Трамп пообещал снова сделать Америку безопасной
Президент США Дональд Трамп после атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне пообещал вновь сделать Америку безопасной. РИА Новости, 27.11.2025
Трамп пообещал снова сделать Америку безопасной
