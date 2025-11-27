Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал снова сделать Америку безопасной
05:34 27.11.2025
Трамп пообещал снова сделать Америку безопасной
Трамп пообещал снова сделать Америку безопасной
Президент США Дональд Трамп после атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне пообещал вновь сделать Америку безопасной. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T05:34:00+03:00
2025-11-27T05:34:00+03:00
Трамп пообещал снова сделать Америку безопасной

Трамп пообещал сделать Америку безопасной после атаки на нацгвардейцев

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне пообещал вновь сделать Америку безопасной.
"Мы снова сделаем Америку полностью безопасной", – сказал Трамп в обращении в связи со стрельбой в Вашингтоне.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Трамп назвал нападение на нацгвардейцев в Вашингтоне актом терроризма
