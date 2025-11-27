Трамп пообещал снова сделать Америку безопасной

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после атаки на нацгвардейцев в Вашингтоне пообещал вновь сделать Америку безопасной.

Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.