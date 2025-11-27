Трамп пообещал обеспечить правосудие для напавшего на нацгвардейцев

https://ria.ru/20251127/tramp-2057889130.html
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит правосудие для напавшего на двух нацгвардейцев вблизи Белого дома.
я полон решимости добиться того, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило как можно более высокую цену", – сказал Трамп
"Как президент Соединенных Штатов, я полон решимости добиться того, чтобы зверь, совершивший это злодеяние, понес максимально возможное наказание", - сказал Трамп.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона
сообщала о задержании одного подозреваемого. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель
сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену. При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один, он остается в больнице после полученных ранений.
При этом телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый, как предполагается, является гражданином Афганистана
, который прибыл в США в 2021 году. Позднее это подтвердил Трамп.