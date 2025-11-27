Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал обеспечить правосудие для напавшего на нацгвардейцев - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:32 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/tramp-2057889130.html
Трамп пообещал обеспечить правосудие для напавшего на нацгвардейцев
Трамп пообещал обеспечить правосудие для напавшего на нацгвардейцев - РИА Новости, 27.11.2025
Трамп пообещал обеспечить правосудие для напавшего на нацгвардейцев
Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит правосудие для напавшего на двух нацгвардейцев вблизи Белого дома. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T05:32:00+03:00
2025-11-27T05:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
кэш патель
афганистан
фбр
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251127/ssha-2057878890.html
https://ria.ru/20251127/vashington-2057881636.html
сша
вашингтон (штат)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат), кэш патель, афганистан, фбр, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Кэш Патель, Афганистан, ФБР, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп пообещал обеспечить правосудие для напавшего на нацгвардейцев

Трамп заявил, что обеспечит правосудие для напавшего на нацгвардейцев

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит правосудие для напавшего на двух нацгвардейцев вблизи Белого дома.
"Как президент США я полон решимости добиться того, чтобы животное, совершившее это злодеяние, заплатило как можно более высокую цену", – сказал Трамп в обращении к нации.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ узнали, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне прибыл в США
Вчера, 03:39
"Как президент Соединенных Штатов, я полон решимости добиться того, чтобы зверь, совершивший это злодеяние, понес максимально возможное наказание", - сказал Трамп.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену. При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один, он остается в больнице после полученных ранений.
При этом телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что подозреваемый, как предполагается, является гражданином Афганистана, который прибыл в США в 2021 году. Позднее это подтвердил Трамп.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности
Вчера, 04:13
 
В миреСШАДональд ТрампВашингтон (штат)Кэш ПательАфганистанФБРСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала