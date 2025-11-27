Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал нападение на нацгвардейцев в Вашингтоне актом терроризма
05:29 27.11.2025
Трамп назвал нападение на нацгвардейцев в Вашингтоне актом терроризма
Трамп назвал нападение на нацгвардейцев в Вашингтоне актом терроризма
Президент США Дональд Трамп заявил, что нападение на солдат нацгвардии в Вашингтоне было актом терроризма и преступлением против человечности. РИА Новости, 27.11.2025
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, кэш патель, фбр, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп назвал нападение на нацгвардейцев в Вашингтоне актом терроризма

Трамп назвал нападение на нацгвардейцев преступлением против человечности

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нападение на солдат нацгвардии в Вашингтоне было актом терроризма и преступлением против человечности.
"Это чудовищное нападение было проявлением зла, ненависти и терроризма. Это преступление против всей нашей нации. Это преступление против человечности", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп выступает на круглом столе в Государственной столовой Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Трамп назвал животным стрелявшего в нацгвардию в Вашингтоне
26 ноября, 23:35
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого.
Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.
Американская журналистка Джейн Майер - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Белый дом оскорбил журналистку за критику отправки нацгвардии в Вашингтон
Вчера, 02:52
Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.
Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Стрельба в Вашингтоне произошла после слов Трампа о нулевой преступности
Вчера, 04:13
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампКэш ПательФБРСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
