Трамп назвал нападение на нацгвардейцев в Вашингтоне актом терроризма

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нападение на солдат нацгвардии в Вашингтоне было актом терроризма и преступлением против человечности.

"Это чудовищное нападение было проявлением зла, ненависти и терроризма. Это преступление против всей нашей нации. Это преступление против человечности", - сказал Трамп

Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого.

Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.

Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.

Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.

Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.