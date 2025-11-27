https://ria.ru/20251127/tramp-2057887685.html
Трамп анонсировал выступление в связи с атакой на нацгвардейцев
Президент США Дональд Трамп анонсировал выступление в 5.15 мск в связи с атакой на национальных гвардейцев вблизи Белого дома в среду. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T05:18:00+03:00
2025-11-27T05:18:00+03:00
2025-11-27T05:27:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
кэш патель
фбр
стрельба у белого дома в вашингтоне
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, кэш патель, фбр, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Трамп анонсировал выступление в связи со стрельбой у Белого дома