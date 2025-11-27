https://ria.ru/20251127/timofej-2058061962.html
Манул Тимофей из Московского зоопарка не смог забраться на дерево
Манул Тимофей из Московского зоопарка не смог забраться на дерево после своей зажировки, поделилась кадрами в своем Telegram-канале генеральный директор... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:36:00+03:00
2025-11-27T15:36:00+03:00
2025-11-27T15:52:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
общество
светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
