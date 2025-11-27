Рейтинг@Mail.ru
15:36 27.11.2025 (обновлено: 15:52 27.11.2025)
Манул Тимофей из Московского зоопарка не смог забраться на дерево
Манул Тимофей из Московского зоопарка не смог забраться на дерево
© Светлана Акуловаю/TelegramКадр видео, опубликованного Светланой Акуловой
© Светлана Акуловаю/Telegram
Кадр видео, опубликованного Светланой Акуловой
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка не смог забраться на дерево после своей зажировки, поделилась кадрами в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Она выложила видео, где Тимофей прыгает с пенька на дерево, расположенное рядом. После прыжка манул цепляется когтями за дерево и виснет. Тимофей не смог забраться на дерево и спрыгнул обратно на пенек.
"Да, он выглядит как пушистый неуклюжий шарик, а его прыжок - это не грация кошки, а милейшее проявление неловкости. Кажется, он и сам немного удивлен результатом", - подписала видео Акулова.
Кормление манула Тимофея из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей "добыл" перепелку
22 октября, 20:54
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркОбщество
 
 
