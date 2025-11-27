Рейтинг@Mail.ru
В Твери в частном доме обнаружили тела двух подростков - РИА Новости, 27.11.2025
19:36 27.11.2025
В Твери в частном доме обнаружили тела двух подростков
Правоохранители проводят проверки после обнаружения тел двух 17-летних подростков без признаков криминальной смерти в частном доме в Твери, сообщили прокуратура
В Твери в частном доме обнаружили тела двух подростков

РЯЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Правоохранители проводят проверки после обнаружения тел двух 17-летних подростков без признаков криминальной смерти в частном доме в Твери, сообщили прокуратура и СУСК по региону.
"Двадцать седьмого ноября в вечернее время в частном доме на улице Тургенева города Твери обнаружены тела двух 17-летних подростков без признаков криминальной смерти… Прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
По данным СУСК, следствием устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетних, организовано проведение доследственной проверки. Назначено проведение экспертиз.
