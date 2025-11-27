https://ria.ru/20251127/tela-2058183944.html
В Твери в частном доме обнаружили тела двух подростков
В Твери в частном доме обнаружили тела двух подростков
Правоохранители проводят проверки после обнаружения тел двух 17-летних подростков без признаков криминальной смерти в частном доме в Твери, сообщили прокуратура РИА Новости, 27.11.2025
В Твери в частном доме обнаружили тела двух подростков
