Командир танка Т-80 сравнил его со снайперской винтовкой - РИА Новости, 27.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 27.11.2025
Командир танка Т-80 сравнил его со снайперской винтовкой
Командир танка Т-80 сравнил его со снайперской винтовкой
Танк Т-80 БВМ - надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка, заявил Минобороны РФ командир танка с позывным "Моряк".
Командир танка Т-80 сравнил его со снайперской винтовкой

Командир танка: Т-80 БВМ никогда не подводит и стреляет как снайперская винтовка

Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости
Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Танк Т-80 БВМ - надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка, заявил Минобороны РФ командир танка с позывным "Моряк".
«
"Танк Т-80 БВМ - надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка", - сказал боец ВС РФ.
По его словам, экипаж танка ранее выполнил задачу по уничтожению оборудованного пункта противника.
"Погода нам поспособствовала, сегодня идет дождь. В такую погоду птицы (БПЛА - ред.) не летают. Работали в поддержку пехоты совместно с расчетами БПЛА. Самое главное в такой работе – слаженность экипажа. Живем, работаем как одна семья. В нашей работе главное, чтобы танк всегда был готов к бою", - отметил "Моряк".
