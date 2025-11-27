https://ria.ru/20251127/tank-2057969960.html
Командир танка Т-80 сравнил его со снайперской винтовкой
Командир танка Т-80 сравнил его со снайперской винтовкой - РИА Новости, 27.11.2025
Командир танка Т-80 сравнил его со снайперской винтовкой
Танк Т-80 БВМ - надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка, заявил Минобороны РФ командир танка с позывным "Моряк". РИА Новости, 27.11.2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034085666_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_91d6738f136e6973ce42209324ba5abb.jpg
Командир танка Т-80 сравнил его со снайперской винтовкой
Командир танка: Т-80 БВМ никогда не подводит и стреляет как снайперская винтовка
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Танк Т-80 БВМ - надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка, заявил Минобороны РФ командир танка с позывным "Моряк".
"Танк Т-80 БВМ - надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка", - сказал боец ВС РФ.
По его словам, экипаж танка ранее выполнил задачу по уничтожению оборудованного пункта противника.
"Погода нам поспособствовала, сегодня идет дождь. В такую погоду птицы (БПЛА - ред.) не летают. Работали в поддержку пехоты совместно с расчетами БПЛА. Самое главное в такой работе – слаженность экипажа. Живем, работаем как одна семья. В нашей работе главное, чтобы танк всегда был готов к бою", - отметил "Моряк".