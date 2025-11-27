https://ria.ru/20251127/tambov-2057916318.html
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 27.11.2025
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.
тамбов
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
