При наводнении на юге Таиланда погибли 55 человек

БАНГКОК, 27 ноя - РИА Новости. Наводнение в южной таиландской провинции Сонгкхла на границе с Малайзией унесло жизни 55 человек, сообщила в четверг газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент преодоления последствий стихийных бедствий министерства сельского хозяйства и окружающей среды Таиланда.
Наводнение на юге Таиланда началось в конце прошлой недели на фоне сильнейших за всю историю наблюдений ливней, а к понедельнику во многих районах, включая город Хат Яй в провинции Сонгкхла, вода поднялась сразу на несколько метров.
"Число погибших в результате наводнения в провинции Сонгкхла, включая город Хат Яй, составило на четверг 55 человек", - приводит издание фрагмент доклада департамента.
Согласно документу, в четверг в большинстве затопленных районов провинции уровень воды стабильно падал.
Как сообщает "Тхаи Рат", администрация крупнейшей в провинции больницы "Сонгкхла Наккарин" принесла семьям жертв катаклизма соболезнования и сообщила, что не сможет в ближайшее время передать им тела погибших родственников, поскольку сотрудники медучреждения не успевают официально регистрировать их смерти.
Продолжительные интенсивные ливни привели к наводнениям и оползням в провинциях "Крайнего Юга" Таиланда, граничащих с Малайзией. Сильнее всего пострадала провинция Сонгкхла. Таиландские эксперты заявляют, что такие сильные ливни на "Крайнем Юге" ранее ни разу не фиксировались за 300 лет наблюдений: начиная с XVI века торговые порты на юге Таиланда служили важными перевалочными пунктами, и с конца XVII века там регулярно вели записи о погоде.
