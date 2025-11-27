При наводнении на юге Таиланда погибли 55 человек

"Число погибших в результате наводнения в провинции Сонгкхла, включая город Хат Яй, составило на четверг 55 человек", - приводит издание фрагмент доклада департамента.

Как сообщает "Тхаи Рат", администрация крупнейшей в провинции больницы "Сонгкхла Наккарин" принесла семьям жертв катаклизма соболезнования и сообщила, что не сможет в ближайшее время передать им тела погибших родственников, поскольку сотрудники медучреждения не успевают официально регистрировать их смерти.