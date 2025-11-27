Рейтинг@Mail.ru
При наводнении на юге Таиланда погибли 55 человек - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 27.11.2025 (обновлено: 16:59 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/tailand-2058074457.html
При наводнении на юге Таиланда погибли 55 человек
При наводнении на юге Таиланда погибли 55 человек - РИА Новости, 27.11.2025
При наводнении на юге Таиланда погибли 55 человек
Наводнение в южной таиландской провинции Сонгкхла на границе с Малайзией унесло жизни 55 человек, сообщила в четверг газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:03:00+03:00
2025-11-27T16:59:00+03:00
таиланд
малайзия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058100757_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_6a79d59cb532fdd580befce8575502a8.jpg
https://ria.ru/20251126/tailand-2057834938.html
https://ria.ru/20251125/navodnenie--2057459867.html
таиланд
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058100757_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_31ef4fb46e599c97834f787aafeac686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, малайзия
Таиланд, Малайзия
При наводнении на юге Таиланда погибли 55 человек

Тхаи Рат: при наводнение на юге Таиланда погибли 55 человек

© AP Photo / Sarot MeksophawannakulПоследствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. 27 ноября 2025
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo / Sarot Meksophawannakul
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. 27 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 27 ноя - РИА Новости. Наводнение в южной таиландской провинции Сонгкхла на границе с Малайзией унесло жизни 55 человек, сообщила в четверг газета "Тхаи Рат" со ссылкой на департамент преодоления последствий стихийных бедствий министерства сельского хозяйства и окружающей среды Таиланда.
Наводнение на юге Таиланда началось в конце прошлой недели на фоне сильнейших за всю историю наблюдений ливней, а к понедельнику во многих районах, включая город Хат Яй в провинции Сонгкхла, вода поднялась сразу на несколько метров.
Вид на Камала Бич в Таиланде - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Сахалинец пропал в Таиланде перед самым вылетом домой, сообщили волонтеры
26 ноября, 20:49
"Число погибших в результате наводнения в провинции Сонгкхла, включая город Хат Яй, составило на четверг 55 человек", - приводит издание фрагмент доклада департамента.
Согласно документу, в четверг в большинстве затопленных районов провинции уровень воды стабильно падал.
Как сообщает "Тхаи Рат", администрация крупнейшей в провинции больницы "Сонгкхла Наккарин" принесла семьям жертв катаклизма соболезнования и сообщила, что не сможет в ближайшее время передать им тела погибших родственников, поскольку сотрудники медучреждения не успевают официально регистрировать их смерти.
Продолжительные интенсивные ливни привели к наводнениям и оползням в провинциях "Крайнего Юга" Таиланда, граничащих с Малайзией. Сильнее всего пострадала провинция Сонгкхла. Таиландские эксперты заявляют, что такие сильные ливни на "Крайнем Юге" ранее ни разу не фиксировались за 300 лет наблюдений: начиная с XVI века торговые порты на юге Таиланда служили важными перевалочными пунктами, и с конца XVII века там регулярно вели записи о погоде.
Последствия наводнения в провинции Сонгкла в Таиланде. 26 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Житель Таиланда назвал наводнение на юге страны концом света
25 ноября, 16:53
 
ТаиландМалайзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала