https://ria.ru/20251127/svo-2058113747.html
Путин сообщил, что 70% Красноармейска уже под контролем ВС РФ
Путин сообщил, что 70% Красноармейска уже под контролем ВС РФ - РИА Новости, 27.11.2025
Путин сообщил, что 70% Красноармейска уже под контролем ВС РФ
Вооруженные силы России в настоящее время контролируют уже 70% территории Красноармейска, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:19:00+03:00
2025-11-27T17:19:00+03:00
2025-11-27T17:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2058112264.html
красноармейск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Россия, Владимир Путин
Путин сообщил, что 70% Красноармейска уже под контролем ВС РФ
Путин сообщил, что 70% территории Красноармейска находится под контролем ВС РФ