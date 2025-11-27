Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Васюковку в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 27.11.2025 (обновлено: 13:08 27.11.2025)
ВС России освободили Васюковку в ДНР
ВС России освободили Васюковку в ДНР - РИА Новости, 27.11.2025
ВС России освободили Васюковку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Васюковку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
северск
россия
донецкая народная республика
константиновка
северск
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), константиновка, северск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Константиновка, Северск, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Васюковку в ДНР

Бойцы Южной группировки освободили Васюковку в ДНР

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Васюковку в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Васюковка", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Васюковку в ДНР
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Васюковку в ДНР
За сутки бойцы группировки нанесли удары по пяти украинским бригадам в районе Северска, Константиновки, Закотного, Кирово, Бондарного, Николаевки, Миньковки, Иванополья, Степановки и Берестка.
ВСУ потеряли в зоне ее ответственности:
  • более 230 военнослужащих;
  • танк и семь боевых бронированных машин;
  • 15 автомобилей;
  • боевую машину реактивной системы залпового огня "Град";
  • шесть артиллерийских орудий;
  • семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
