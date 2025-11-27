https://ria.ru/20251127/svo-2057979932.html
ВС России освободили Васюковку в ДНР
ВС России освободили Васюковку в ДНР - РИА Новости, 27.11.2025
ВС России освободили Васюковку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Васюковку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T12:18:00+03:00
2025-11-27T12:18:00+03:00
2025-11-27T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:158:3072:1718_1920x0_80_0_0_c5b075031654ba6f30ad7b7cf0399cae.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43778b6517b03bd31aa6074ec9d33e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), константиновка, северск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Константиновка, Северск, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Васюковку в ДНР
Бойцы Южной группировки освободили Васюковку в ДНР