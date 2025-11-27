В Запорожской области 25 тысяч человек остаются без света из-за атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Около 25 тысяч абонентов в Запорожской области продолжают оставаться без света из-за атак ВСУ на энергообъекты, восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме, заявил губернатор Евгений Балицкий.