27.11.2025

Слуцкий заявил о важности признания Крыма и Донбасса для устойчивого мира
22:21 27.11.2025
Слуцкий заявил о важности признания Крыма и Донбасса для устойчивого мира
россия, республика крым, донбасс, леонид слуцкий (политик), владимир путин, верховная рада украины, в мире
Россия, Республика Крым, Донбасс, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Верховная Рада Украины, В мире
Местный житель с российским флагом на крыше Горсовета в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Местный житель с российским флагом на крыше Горсовета в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Признание суверенитета России над Крымом и Донбассом важно для формирования принципов устойчивого мира в украинском конфликте и устранения предпосылок для его повторения, без юридических подтверждений со стороны Запада сохраняется вероятность опасности "вброса" территориального вопроса для развязывания противостояния с РФ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Признание суверенитета России над Крымом и Донбассом важно для формирования принципов устойчивого мира в украинском конфликте и устранения любых предпосылок для его повторения. Для России этот вопрос закрыт, в том числе в Конституции РФ. Но без юридических подтверждений со стороны Запада сохраняется вероятность опасности "вброса" территориального вопроса для развязывания нового противостояния с Россией", - сказал Слуцкий.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Фицо не сомневается в том, что Крым и Донбасс будут подконтрольны России
Вчера, 19:51
Он отметил, что президент России Владимир Путин четко обозначил с кем следует договариваться. "Легитимность с украинской стороны, мягко говоря, "хромает". Все соглашения должны быть проведены через основных мировых игроков", - добавил глава комитета Госдумы.
Путин ранее заявил, что подписывать документы с украинским руководством сейчас бессмысленно. По его словам, украинское руководство допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента. Глава государства отметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно. Он также напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В США считают, что Украина все равно потеряет весь Донбасс, пишут СМИ
24 ноября, 10:31
 
Россия
Республика Крым
Донбасс
Леонид Слуцкий (политик)
Владимир Путин
Верховная Рада Украины
В мире
 
 
