Слуцкий заявил о важности признания Крыма и Донбасса для устойчивого мира

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Признание суверенитета России над Крымом и Донбассом важно для формирования принципов устойчивого мира в украинском конфликте и устранения предпосылок для его повторения, без юридических подтверждений со стороны Запада сохраняется вероятность опасности "вброса" территориального вопроса для развязывания противостояния с РФ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.