Слуцкий заявил о важности признания Крыма и Донбасса для устойчивого мира

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Признание суверенитета России над Крымом и Донбассом важно для формирования принципов устойчивого мира в украинском конфликте и устранения предпосылок для его повторения, без юридических подтверждений со стороны Запада сохраняется вероятность опасности "вброса" территориального вопроса для развязывания противостояния с РФ, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Признание суверенитета России над Крымом и Донбассом важно для формирования принципов устойчивого мира в украинском конфликте и устранения любых предпосылок для его повторения. Для России этот вопрос закрыт, в том числе в Конституции РФ. Но без юридических подтверждений со стороны Запада сохраняется вероятность опасности "вброса" территориального вопроса для развязывания нового противостояния с Россией", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что президент России Владимир Путин четко обозначил с кем следует договариваться. "Легитимность с украинской стороны, мягко говоря, "хромает". Все соглашения должны быть проведены через основных мировых игроков", - добавил глава комитета Госдумы.
Путин ранее заявил, что подписывать документы с украинским руководством сейчас бессмысленно. По его словам, украинское руководство допустило стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента. Глава государства отметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно. Он также напомнил, что только Верховная рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент – нет.