https://ria.ru/20251127/sud-2058184936.html
Брянский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за шпионаж
Брянский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за шпионаж - РИА Новости, 27.11.2025
Брянский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за шпионаж
Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы за шпионаж мужчину, передававшего представителю украинской разведки сведения о своем знакомом... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T19:43:00+03:00
2025-11-27T19:43:00+03:00
2025-11-27T19:43:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
брянский областной суд
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20251117/ukrainets-2055408369.html
https://ria.ru/20251127/terorist-2058086350.html
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, брянская область, брянский областной суд, министерство обороны украины
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянский областной суд, Министерство обороны Украины
Брянский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за шпионаж
Жителя Брянской области осудили за передачу Украине сведений о бойце СВО
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы за шпионаж мужчину, передававшего представителю украинской разведки сведения о своем знакомом участнике СВО, включая его персональные данные и место службы, сообщила объединенная пресс-служба судов Брянской области.
"Брянский областной суд
вынес приговор Владимиру Ерофееву, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ
(государственная измена в форме шпионажа)", - говорится в сообщении.
Суд установил, что Ерофеев, являясь противником проведения СВО, отправлял представителю Главного управления разведки Минобороны Украины
сообщения с информацией о своем знакомом участнике СВО – его персональные данные, местонахождение, сведения о материально-техническом обеспечении подразделений Вооруженных Сил России и другие.
Вину подсудимый не признал, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, в 2024 году Ерофеев был осужден за подстрекательство военнослужащего к добровольной сдаче в плен (часть 4 статьи 33, статья 352.1 УК РФ) к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
"Приговором суда виновному по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания с наказанием по предыдущему приговору окончательно назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщает пресс-служба, уточняя, что приговор не вступил в законную силу.