Брянский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за шпионаж

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы за шпионаж мужчину, передававшего представителю украинской разведки сведения о своем знакомом участнике СВО, включая его персональные данные и место службы, сообщила объединенная пресс-служба судов Брянской области.

Брянский областной суд вынес приговор Владимиру Ерофееву, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Ерофеев, являясь противником проведения СВО, отправлял представителю Главного управления разведки Минобороны Украины сообщения с информацией о своем знакомом участнике СВО – его персональные данные, местонахождение, сведения о материально-техническом обеспечении подразделений Вооруженных Сил России и другие.

Вину подсудимый не признал, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2024 году Ерофеев был осужден за подстрекательство военнослужащего к добровольной сдаче в плен (часть 4 статьи 33, статья 352.1 УК РФ) к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.