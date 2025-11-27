Рейтинг@Mail.ru
Брянский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за шпионаж
19:43 27.11.2025
Брянский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за шпионаж
Брянский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за шпионаж - РИА Новости, 27.11.2025
Брянский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за шпионаж
Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы за шпионаж мужчину, передававшего представителю украинской разведки сведения о своем знакомом... РИА Новости, 27.11.2025
Брянский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за шпионаж

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы за шпионаж мужчину, передававшего представителю украинской разведки сведения о своем знакомом участнике СВО, включая его персональные данные и место службы, сообщила объединенная пресс-служба судов Брянской области.
"Брянский областной суд вынес приговор Владимиру Ерофееву, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа)", - говорится в сообщении.
Суд установил, что Ерофеев, являясь противником проведения СВО, отправлял представителю Главного управления разведки Минобороны Украины сообщения с информацией о своем знакомом участнике СВО – его персональные данные, местонахождение, сведения о материально-техническом обеспечении подразделений Вооруженных Сил России и другие.
Вину подсудимый не признал, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, в 2024 году Ерофеев был осужден за подстрекательство военнослужащего к добровольной сдаче в плен (часть 4 статьи 33, статья 352.1 УК РФ) к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
"Приговором суда виновному по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания с наказанием по предыдущему приговору окончательно назначено 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сообщает пресс-служба, уточняя, что приговор не вступил в законную силу.
