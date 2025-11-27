Рейтинг@Mail.ru
Военный суд приговорил к 18 годам машиниста тепловоза за госизмену - РИА Новости, 27.11.2025
19:30 27.11.2025
Военный суд приговорил к 18 годам машиниста тепловоза за госизмену
Военный суд приговорил к 18 годам машиниста тепловоза за госизмену
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии машиниста тепловоза Дмитрия Савина по уголовному делу о госизмене и пропаганде либо оправдании терроризма, сообщил РИА Новости участник процесса.
"Савину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, ограничением свободы на срок 1 год, ограничением права администрировать страницы в сети на срок 2 года", - рассказал собеседник агентства.
Савину, машинисту тепловоза, было предъявлено обвинение в госизмене, публичном оправдании или пропаганде терроризма в сети, а также незаконном обороте оружия.
Он внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Игнат Кузин на оглашении приговора во Втором Западном окружном военном суде в Москве. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Суд приговорил убийцу генерала Москалика к пожизненному заключению
