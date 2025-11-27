Суд в Подмосковье лишил прав водителя за номера без флага

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мировой суд в подмосковном Королеве на полгода лишил прав водителя Infiniti, на номерах которого не было российского флага, сообщили РИА Новости в суде.

Там отметили, что сотрудники остановили автомобиль Infiniti QX 56 в Королеве . Выяснилось, что номерные знаки были подложными - высота и толщина букв и цифр не соответствовали требованиям ГОСТ, изображение флага РФ отсутствовало. Дело передали в суд.

"По результатам судебного разбирательства вынесено постановление о признании водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения специального права управления транспортными средствами", - сказали в суде.

Постановление еще не вступило в законную силу. Жалоба на него также пока не поступала.