27.11.2025
Суд в Подмосковье лишил прав водителя за номера без флага
19:17 27.11.2025
Суд в Подмосковье лишил прав водителя за номера без флага
Мировой суд в подмосковном Королеве на полгода лишил прав водителя Infiniti, на номерах которого не было российского флага, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.11.2025
происшествия
Суд в Подмосковье лишил прав водителя за номера без флага

В подмосковном Королеве суд лишил прав водителя за номера без российского флага

© РИА Новости / Антон Денисов Изготовление новых номерных знаков для транспортных средств
Изготовление новых номерных знаков для транспортных средств
© РИА Новости / Антон Денисов
Изготовление новых номерных знаков для транспортных средств. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мировой суд в подмосковном Королеве на полгода лишил прав водителя Infiniti, на номерах которого не было российского флага, сообщили РИА Новости в суде.
Там отметили, что сотрудники остановили автомобиль Infiniti QX 56 в Королеве. Выяснилось, что номерные знаки были подложными - высота и толщина букв и цифр не соответствовали требованиям ГОСТ, изображение флага РФ отсутствовало. Дело передали в суд.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Сбивший семью с коляской водитель мопеда получил семь лет колонии-поселения
26 ноября, 17:30
"По результатам судебного разбирательства вынесено постановление о признании водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.2 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения специального права управления транспортными средствами", - сказали в суде.
Постановление еще не вступило в законную силу. Жалоба на него также пока не поступала.
Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что председатель СПЧ Валерий Фадеев направил письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой обратить внимание на участившуюся практику использования номерных знаков на автомобилях без российского триколора. Он предложил ввести единый стандарт номерных знаков и дать срок привести их в соответствие, например, в течение года.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Водитель на питбайке сбил ребенка во дворе чувашского поселка
25 ноября, 20:48
 
