17:26 27.11.2025
Суд взыскал 20 миллионов рублей с обвиняемого в убийстве генерала Москалика
Суд взыскал 20 миллионов рублей с обвиняемого в убийстве генерала Москалика
Суд взыскал 20 миллионов рублей с обвиняемого в убийстве генерала Москалика

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгнат Кузин на заседании суда во Втором западном окружном военном суде в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Игнат Кузин на заседании суда во Втором западном окружном военном суде в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд взыскал 20 миллионов рублей с завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, из-за чего погиб генерал Ярослав Москалик, в пользу родных убитого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Гражданский иск удовлетворить полностью, взыскать с Кузина в пользу (родственника Москалика - ред.) 20 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда", - огласил решение судья.
Игнат Кузин на оглашении приговора во Втором Западном окружном военном суде в Москве. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Суд приговорил убийцу генерала Москалика к пожизненному заключению
Вчера, 16:43
В четверг Кузина приговорили к пожизненному лишению свободы.
Основная часть процесса проходила в закрытом режиме. Кузин признал вину во всех вменяемых ему преступлениях, на стадии последнего слова принес извинения родным погибшего. Ранее в ходе прений сторон обвинение попросило приговорить мужчину к пожизненному лишению свободы.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Кузина по обвинению в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
Игнат Кузин на оглашении приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Обвиняемый в убийстве генерала Москалика попросил прощения у его родных
Вчера, 13:05
 
ПроисшествияРоссияБалашихаМоскваЯрослав МоскаликСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
