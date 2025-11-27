Суд взыскал 20 миллионов рублей с обвиняемого в убийстве генерала Москалика

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд взыскал 20 миллионов рублей с завербованного СБУ Игната Кузина, устроившего взрыв в подмосковной Балашихе, из-за чего погиб генерал Ярослав Москалик, в пользу родных убитого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Основная часть процесса проходила в закрытом режиме. Кузин признал вину во всех вменяемых ему преступлениях, на стадии последнего слова принес извинения родным погибшего. Ранее в ходе прений сторон обвинение попросило приговорить мужчину к пожизненному лишению свободы.

Как сообщали в прокуратуре, Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.