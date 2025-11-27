https://ria.ru/20251127/sud-2058092284.html
Суд приговорил убийцу генерала Москалика к пожизненному заключению
РИА Новости
2025
РИА Новости
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Второй Зпадный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку Игната Кузина, который по заданию СБУ устроил взрыв в Балашихе, из-за чего погиб генерал Ярослав Москалик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Кузину наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, остальной части — в колонии особого режима со штрафом два миллиона рублей", — огласил приговор судья.
Основная часть процесса проходила в закрытом режиме. Кузина обвиняли по нескольким статьям УК России:
- о теракте;
- о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности;
- об участии в террористическом сообществе;
- о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также их изготовлении;
- о хранении и перевозке поддельного документа с целью им воспользоваться.
Подсудимый признал вину во всех преступлениях, а в последнем слове принес извинения родным погибшего.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик
погиб 25 апреля у своего дома в Балашихе
при взрыве самодельной бомбы. Вскоре задержали исполнителя теракта — Кузина. По данным СК
, он приехал в Россию
в сентябре 2023 года и жил в Московском регионе, ожидая указаний куратора из СБУ
. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.