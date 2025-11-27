Суд приговорил убийцу генерала Москалика к пожизненному заключению

Игнат Кузин на оглашении приговора во Втором Западном окружном военном суде в Москве. 27 ноября 2025

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Второй Зпадный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку Игната Кузина, который по заданию СБУ устроил взрыв в Балашихе, из-за чего погиб генерал Ярослав Москалик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Окончательно назначить Кузину наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, остальной части — в колонии особого режима со штрафом два миллиона рублей", — огласил приговор судья.

Основная часть процесса проходила в закрытом режиме. Кузина обвиняли по нескольким статьям УК России:

о теракте;

о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности;

об участии в террористическом сообществе;

о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также их изготовлении;

о хранении и перевозке поддельного документа с целью им воспользоваться.

Подсудимый признал вину во всех преступлениях, а в последнем слове принес извинения родным погибшего.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля у своего дома в Балашихе при взрыве самодельной бомбы. Вскоре задержали исполнителя теракта — Кузина. По данным СК , он приехал в Россию в сентябре 2023 года и жил в Московском регионе, ожидая указаний куратора из СБУ . За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.