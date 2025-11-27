Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил убийцу генерала Москалика к пожизненному заключению - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 27.11.2025 (обновлено: 17:41 27.11.2025)
https://ria.ru/20251127/sud-2058092284.html
Суд приговорил убийцу генерала Москалика к пожизненному заключению
Суд приговорил убийцу генерала Москалика к пожизненному заключению - РИА Новости, 27.11.2025
Суд приговорил убийцу генерала Москалика к пожизненному заключению
Второй Зпадный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку Игната Кузина, который по заданию СБУ устроил взрыв в Балашихе, из-за чего погиб генерал... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T16:43:00+03:00
2025-11-27T17:41:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
москва
ярослав москалик
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058093994_0:0:2862:1609_1920x0_80_0_0_169724d91b45d4a45200af5237194012.jpg
https://ria.ru/20251127/sud-2058056281.html
https://ria.ru/20251127/sud-2058036007.html
балашиха
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058093994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11bbe82642a522c1563434b7175a9f0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, россия, москва, ярослав москалик, служба безопасности украины
Происшествия, Балашиха, Россия, Москва, Ярослав Москалик, Служба безопасности Украины
Суд приговорил убийцу генерала Москалика к пожизненному заключению

Суд дал пожизненное обвиняемому в убийстве генерала ВС РФ Москалика

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИгнат Кузин на оглашении приговора во Втором Западном окружном военном суде в Москве. 27 ноября 2025
Игнат Кузин на оглашении приговора во Втором Западном окружном военном суде в Москве. 27 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Игнат Кузин на оглашении приговора во Втором Западном окружном военном суде в Москве. 27 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Второй Зпадный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку Игната Кузина, который по заданию СБУ устроил взрыв в Балашихе, из-за чего погиб генерал Ярослав Москалик, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Кузину наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, остальной части — в колонии особого режима со штрафом два миллиона рублей", — огласил приговор судья.
Студентка МГОУ Полина Костикова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Вербовавшая новобранцев в РДК* студентка предстанет перед судом
Вчера, 15:21
Основная часть процесса проходила в закрытом режиме. Кузина обвиняли по нескольким статьям УК России:
  • о теракте;
  • о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности;
  • об участии в террористическом сообществе;
  • о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также их изготовлении;
  • о хранении и перевозке поддельного документа с целью им воспользоваться.
Подсудимый признал вину во всех преступлениях, а в последнем слове принес извинения родным погибшего.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля у своего дома в Балашихе при взрыве самодельной бомбы. Вскоре задержали исполнителя теракта — Кузина. По данным СК, он приехал в Россию в сентябре 2023 года и жил в Московском регионе, ожидая указаний куратора из СБУ. За преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Верховный суд признал американскую дочку ФБК* террористической организацией
Вчера, 14:16
 
ПроисшествияБалашихаРоссияМоскваЯрослав МоскаликСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала