Медработнику в Курганской области вынесли приговор после смерти пациента

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 1,5 лет исправительных работ медицинскому работнику, по вине которого скончался пациент, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным ведомства, в мае 2025 года медработник назначил пациенту лекарственный препарат, вследствие введения которого у последнего развился анафилактический шок, повлекший смерть.

"Каргапольский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. С медицинской организации в пользу родственников потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.