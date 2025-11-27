Рейтинг@Mail.ru
Медработнику в Курганской области вынесли приговор после смерти пациента - РИА Новости, 27.11.2025
15:58 27.11.2025
Медработнику в Курганской области вынесли приговор после смерти пациента
Суд назначил наказание в виде 1,5 лет исправительных работ медицинскому работнику, по вине которого скончался пациент, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 27.11.2025
ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 1,5 лет исправительных работ медицинскому работнику, по вине которого скончался пациент, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным ведомства, в мае 2025 года медработник назначил пациенту лекарственный препарат, вследствие введения которого у последнего развился анафилактический шок, повлекший смерть.
"Каргапольский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. С медицинской организации в пользу родственников потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Медработник признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), уточняет прокуратура.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Челябинске медработник получила условный срок после смерти ребенка
24 октября, 12:51
 
