https://ria.ru/20251127/sud-2058071318.html
Медработнику в Курганской области вынесли приговор после смерти пациента
Медработнику в Курганской области вынесли приговор после смерти пациента - РИА Новости, 27.11.2025
Медработнику в Курганской области вынесли приговор после смерти пациента
Суд назначил наказание в виде 1,5 лет исправительных работ медицинскому работнику, по вине которого скончался пациент, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T15:58:00+03:00
2025-11-27T15:58:00+03:00
2025-11-27T15:58:00+03:00
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251024/srok-2050315268.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Медработнику в Курганской области вынесли приговор после смерти пациента
Курганского медработника приговорили к исправительным работам за смерть пациента
ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 1,5 лет исправительных работ медицинскому работнику, по вине которого скончался пациент, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным ведомства, в мае 2025 года медработник назначил пациенту лекарственный препарат, вследствие введения которого у последнего развился анафилактический шок, повлекший смерть.
"Каргапольский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. С медицинской организации в пользу родственников потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в сумме 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Медработник признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей), уточняет прокуратура.