Заседание по делу редактора URA.ru перенесли на 10 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Заседание по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова о взятках его дяде-полицейскому за передачу оперативных сводок перенесено на 10 декабря в связи с неявкой свидетелей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.