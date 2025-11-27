Рейтинг@Mail.ru
Заседание по делу редактора URA.ru перенесли на 10 декабря - РИА Новости, 27.11.2025
15:22 27.11.2025
Заседание по делу редактора URA.ru перенесли на 10 декабря
Заседание по делу редактора URA.ru перенесли на 10 декабря - РИА Новости, 27.11.2025
Заседание по делу редактора URA.ru перенесли на 10 декабря
Заседание по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова о взятках его дяде-полицейскому за передачу оперативных сводок перенесено на 10 декабря в связи с неявкой... РИА Новости, 27.11.2025
происшествия
екатеринбург
ura.ru
екатеринбург
происшествия, екатеринбург, ura.ru
Происшествия, Екатеринбург, Ura.ru
Заседание по делу редактора URA.ru перенесли на 10 декабря

Заседание по делу редактора URA.ru перенесли из-за неявки свидетелей

Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Заседание по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова о взятках его дяде-полицейскому за передачу оперативных сводок перенесено на 10 декабря в связи с неявкой свидетелей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
"Отложить заседание на 14.00 (12.00 мск) 10 декабря, повторить вызов свидетелей", - сказала судья.
Из троих свидетелей, которых должны были опросить, двое не явились в связи с исполнением служебных обязанностей, один - по болезни.
На предыдущем заседании судом был опрошен дядя Аллаярова - бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, являющийся главным свидетелем по делу, а также были зачитаны его предыдущие показания.
Признавший вину Карпов 25 ноября получил условный срок по делу о получении взяток.
По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете.
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО.
ПроисшествияЕкатеринбургUra.ru
 
 
