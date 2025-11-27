https://ria.ru/20251127/sud-2058056623.html
Заседание по делу редактора URA.ru перенесли на 10 декабря
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя - РИА Новости. Заседание по делу редактора URA.RU Дениса Аллаярова о взятках его дяде-полицейскому за передачу оперативных сводок перенесено на 10 декабря в связи с неявкой свидетелей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
"Отложить заседание на 14.00 (12.00 мск) 10 декабря, повторить вызов свидетелей", - сказала судья.
Из троих свидетелей, которых должны были опросить, двое не явились в связи с исполнением служебных обязанностей, один - по болезни.
На предыдущем заседании судом был опрошен дядя Аллаярова - бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга
Андрей Карпов, являющийся главным свидетелем по делу, а также были зачитаны его предыдущие показания.
Признавший вину Карпов 25 ноября получил условный срок по делу о получении взяток.
По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU
подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете.
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО.