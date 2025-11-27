Рейтинг@Mail.ru
Вербовавшая новобранцев в РДК* студентка предстанет перед судом - РИА Новости, 27.11.2025
15:21 27.11.2025
Вербовавшая новобранцев в РДК* студентка предстанет перед судом
Вербовавшая новобранцев в РДК* студентка предстанет перед судом
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Вербовавшая новобранцев в РДК* студентка предстанет перед судом

Вербовавшая новобранцев в РДК студентка Костикова предстанет перед судом

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Студентка Полина Костикова, вербовавшая новобранцев в украинскую террористическую организацию "Русский Добровольческий Корпус"* (РДК, запрещена в РФ), предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
"Перед судом предстанет 22-летняя Полина Костикова, обвиняемая в приготовлении к участию в деятельности террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Обвинительное заключение утверждено в прокуратуре города Москвы... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с января по июнь 2024 года Костикова, находясь в Грузии, пользуясь знакомством с лидером РДК, установила контакт с одним из активистов для вступления в ряды этой организации для участия в боях против ВС РФ. Добавляется, что вернувшись в РФ, она продолжила общение с представителями организации до момента задержания в марте 2025 года.
*РДК признана террористической организацией на территории РФ
Суд - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Суд оштрафовал жителя Кубани, одобрявшего деятельность РДК*
24 ноября, 14:47
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
