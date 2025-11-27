https://ria.ru/20251127/sud-2058045806.html
Мосгорсуд снизил срок владелице ювелирного бренда Darvol
Мосгорсуд на два месяца снизил 7-летний срок, назначенный владелице ювелирного бренда Darvol Дарье Спиридоновой за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд на два месяца снизил 7-летний срок, назначенный владелице ювелирного бренда Darvol Дарье Спиридоновой за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция назначила наказание в виде 6 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.
Ранее суд также лишил Спиридонову права 3 года заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком.
Спиридонова на протяжении следствия и суда находилась под домашним арестом, после приговора ее взяли под стражу.
Спиридонова, по данным прокуратуры, "под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями получила от 19 потерпевших денежные средства на общую сумму более 200 миллионов рублей", при этом взятые на себя обязательства не выполнила, деньги не вернула.