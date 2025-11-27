Мосгорсуд снизил срок владелице ювелирного бренда Darvol

Дарья Спиридонова в суде во время вынесения приговора. Архивное фото

Дарья Спиридонова в суде во время вынесения приговора

© Фото : Прокуратура Москвы Дарья Спиридонова в суде во время вынесения приговора

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд на два месяца снизил 7-летний срок, назначенный владелице ювелирного бренда Darvol Дарье Спиридоновой за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.

"Апелляционная инстанция назначила наказание в виде 6 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в суде.

Ранее суд также лишил Спиридонову права 3 года заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и управленческих функций в коммерческих и иных организациях сроком.

Спиридонова на протяжении следствия и суда находилась под домашним арестом, после приговора ее взяли под стражу.