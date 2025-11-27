Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд признал американскую дочку ФБК* террористической организацией
14:16 27.11.2025 (обновлено: 14:52 27.11.2025)
Верховный суд признал американскую дочку ФБК* террористической организацией
Верховный суд России признал террористической организацией американскую "дочку" "Фонда борьбы с коррупцией"* и запретил ее деятельность в РФ, передает... РИА Новости, 27.11.2025
россия, происшествия, верховный суд рф, фонд борьбы с коррупцией
Россия, Происшествия, Верховный суд РФ, Фонд борьбы с коррупцией
Верховный суд РФ
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Верховный суд России признал террористической организацией американскую "дочку" "Фонда борьбы с коррупцией"* и запретил ее деятельность в РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Признать некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc** (ACF**, ACF international**, "Фонд борьбы с коррупцией, Инк."**) террористической организацией и запретить ее деятельность в России", - огласил решение судья.

Таким образом, он удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ.
Заседание прошло в закрытом режиме.
Как отметил судья, решение подлежит немедленному исполнению.
Задержание в Санкт-Петербурге подозреваемых в финансировании ФБК* - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Петербурге задержали подозреваемых в финансировании ФБК*
1 ноября, 10:58
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ, суд установил, что цели и действия данной корпорации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.
"Руководство ее деятельностью, а также контроль за реализацией ее прав и обязанностей осуществляет Леонид Волков*** , совершающий от имени и в интересах корпорации преступления, предусмотренные статьями 205.2, 282.1 и 282.3 УК РФ… а также организацию и подготовку к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности, что… является основанием для признания этой корпорации террористической организацией", - отметили в пресс-службе.
Второй западный окружной военный суд в июне заочно приговорил Волкова*** к 18 годам лишения свободы, ему вменили 8 статей УК РФ.
В Генпрокуратуре отметили, что корпорация была образована "с целью продолжения деструктивной деятельности на территории России", для чего в США зарегистрировали компанию Rikolto Ltd, которую 19 мая 2021 года переименовали в Anti-Corruption Foundation, Inc.**
* Организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована
** Террористическая организация, запрещенная в России
*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
 
