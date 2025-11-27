Верховный суд признал американскую дочку ФБК* террористической организацией

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Верховный суд России признал террористической организацией американскую "дочку" "Фонда борьбы с коррупцией"* и запретил ее деятельность в РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "Признать некоммерческую корпорацию Anti-Corruption Foundation, Inc** (ACF**, ACF international**, "Фонд борьбы с коррупцией, Инк."**) террористической организацией и запретить ее деятельность в России", - огласил решение судья.

Таким образом, он удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ

Заседание прошло в закрытом режиме.

Как отметил судья, решение подлежит немедленному исполнению.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ, суд установил, что цели и действия данной корпорации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

"Руководство ее деятельностью, а также контроль за реализацией ее прав и обязанностей осуществляет Леонид Волков *** , совершающий от имени и в интересах корпорации преступления, предусмотренные статьями 205.2, 282.1 и 282.3 УК РФ… а также организацию и подготовку к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности, что… является основанием для признания этой корпорации террористической организацией", - отметили в пресс-службе.

Второй западный окружной военный суд в июне заочно приговорил Волкова*** к 18 годам лишения свободы, ему вменили 8 статей УК РФ.

Генпрокуратуре отметили, что корпорация была образована "с целью продолжения деструктивной деятельности на территории России", для чего в США зарегистрировали компанию Rikolto Ltd, которую 19 мая 2021 года переименовали в Anti-Corruption Foundation, Inc.**

* Организация признана в РФ экстремистской и ликвидирована

** Террористическая организация, запрещенная в России