Суд отклонил иск московского ресторана к критику после плохого отзыва - РИА Новости, 27.11.2025
13:23 27.11.2025
Суд отклонил иск московского ресторана к критику после плохого отзыва
москва
происшествия
москва, происшествия
Москва, Происшествия
Ресторан. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд полностью отклонил иск московского ресторана к ресторанному критику из-за негативного отзыва в соцсетях о заведении, в котором тот уделил внимание не только блюдам, но и вопросам внутренней кухни – сообщил, в частности, о задержках зарплаты сотрудникам заведения, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Апелляционная инстанция отменила решение арбитражного суда Москвы, в августе удовлетворившего иск. Тогда суд признал "недействительными и порочащими деловую репутацию… сведения о задержках выплаты зарплаты сотрудникам", обязал ответчика удалить эту информацию из публикаций и взыскал с него 100 тысяч рублей – это расходы истца на юристов и на госпошлину.
В Стамбуле оштрафовали ресторан, где с клиентов требовали плату за зарядку
23 октября, 13:29
В Стамбуле оштрафовали ресторан, где с клиентов требовали плату за зарядку
23 октября, 13:29
Спорная рецензия была опубликована в сентябре прошлого года. В ней автор раскритиковал интерьер, меню, вкус и вид блюд, а также обслуживание. В частности, он написал, что за соседним столом сидела управляющая рестораном, которая проводила собеседования с новыми сотрудниками, "разборки и разъяснения по поводу задержек зарплаты", именно этот пассаж и стал поводом для иска.
Согласно копии иска, которую критик выложил в своем Telegram-канале, руководство ресторана сочло, что фраза про задержки зарплаты не соответствует действительности, носит порочащий характер и наносит ущерб деловой репутации.
Суд первой инстанции согласился с этими доводами. Он принял во внимание представленные истцом документы, свидетельствующие, что с момента открытия ресторана 19 июля 2024 года до момента посещения критиком 27 августа 2024 года отсутствовали задержки в выплате заработной платы.
Мотивы апелляционного суда, полностью отменившего решение первой инстанции, станут известны после опубликования полного текста постановления.
Эксперт рассказала, как создать успешный ресторанный бренд
5 июня, 07:06
Эксперт рассказала, как создать успешный ресторанный бренд
5 июня, 07:06
 
