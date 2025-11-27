Суд оставил в силе штраф Трампу за иск против Клинтон

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Федеральный апелляционный суд в США оставил в силе наложенный на президента страны Дональда Трампа и его бывшего адвоката Алину Хаббу штраф в размере почти 1 миллиона долларов за подачу "легкомысленных" исков против Хиллари Клинтон за фальсификацию президентских выборов в 2016 году, следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Поскольку претензии Трампа являются несвоевременными и необоснованными, мы подтверждаем отклонение скорректированной жалобы... И поскольку Трамп и его адвокаты совершили действия, подпадающие под санкции,... мы подтверждаем обе санкции... Мы отклоняем оба ходатайства об апелляции санкций", - говорится в документе.
Клинтоны отказываются выступить перед конгрессом об Эпштейне
18 ноября, 01:29
В документе отмечается, что апелляционный суд назвал жалобу Трампа "неправдоподобной", поскольку в ней отсутствуют какие-либо конкретные утверждения, которые могли бы обеспечить фактическую поддержку сделанным выводам.
Ранее телеканал CNBC сообщал, что федеральный суд оштрафовал Трампа и его адвоката почти на миллион долларов за подачу "легкомысленного" иска против Хиллари Клинтон, в котором утверждалось, что она пыталась сфальсифицировать результаты президентских выборов 2016 года.
Как сообщал изданию Hill неназванный представитель юридической команды Трампа, американский лидер "продолжает бороться с проводимой демократами охотой на ведьм", включая клевету о следе РФ в выборах в США. Представитель добавил, что Трамп продолжит заниматься этим вопросом "до его справедливого и законного завершения".
Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома
21 октября, 19:09