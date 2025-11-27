Суд оставил в силе штраф Трампу за иск против Клинтон

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Федеральный апелляционный суд в США оставил в силе наложенный на президента страны Дональда Трампа и его бывшего адвоката Алину Хаббу штраф в размере почти 1 миллиона долларов за подачу "легкомысленных" исков против Хиллари Клинтон за фальсификацию президентских выборов в 2016 году, следует из судебного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.