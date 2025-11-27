Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки

Оглашение приговора по делу о теракте на Крымском мосту в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 27 ноября 2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.

« "Окончательно назначить <...> наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказал судья.

Обвиняемыми по делу проходили:

Артем Азатьян;

Георгий Азатьян;

Олег Антипов;

Александр Былин;

Владимир Злоба;

Дмитрий Тяжелых;

Роман Соломко;

Артур Терчанян.

Их обвиняли в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, а Соломко и Терчаняна — также в контрабанде взрывчатки.

Теракт на Крымском мосту

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица в 2022 году организовали группу для подрыва транспортного перехода через Керченский пролив. В состав ячейки вошли обвиняемые и другие лица. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз строительной полиэтиленовой пленки.

Члены преступной группы доставили его на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого об их планах не знал. При следовании грузовика по мосту 8 октября 2022 года соучастники привели взрывное устройство в действие. При взрыве погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.