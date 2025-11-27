Рейтинг@Mail.ru
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки - РИА Новости, 27.11.2025
11:34 27.11.2025 (обновлено: 15:41 27.11.2025)
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному заключению, передает... РИА Новости, 27.11.2025
Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки

Суд приговорил к пожизненному сроку фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
"Окончательно назначить <...> наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказал судья.
Обвиняемыми по делу проходили:
  • Артем Азатьян;
  • Георгий Азатьян;
  • Олег Антипов;
  • Александр Былин;
  • Владимир Злоба;
  • Дмитрий Тяжелых;
  • Роман Соломко;
  • Артур Терчанян.
Их обвиняли в теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств, а Соломко и Терчаняна — также в контрабанде взрывчатки.
Теракт на Крымском мосту

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица в 2022 году организовали группу для подрыва транспортного перехода через Керченский пролив. В состав ячейки вошли обвиняемые и другие лица. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз строительной полиэтиленовой пленки.
Члены преступной группы доставили его на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого об их планах не знал. При следовании грузовика по мосту 8 октября 2022 года соучастники привели взрывное устройство в действие. При взрыве погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Через два дня после теракта ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
