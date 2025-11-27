Рейтинг@Mail.ru
00:12 27.11.2025 (обновлено: 00:45 27.11.2025)
ВС рассмотрит иск о признании "дочки" ФБК* террористической организацией
ВС рассмотрит иск о признании "дочки" ФБК* террористической организацией
россия, фонд борьбы с коррупцией, происшествия
Россия, Фонд борьбы с коррупцией, Происшествия
ВС рассмотрит иск о признании "дочки" ФБК* террористической организацией

Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Верховный суд России в четверг рассмотрит иск о признании террористической организацией американской "дочки" "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Верховный Суд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, "Фонд борьбы с коррупцией*, Инк.") террористической организацией", - сказали в пресс-службе.
Иск подала Генеральная прокуратура РФ.
Заседание пройдет в закрытом режиме.
* Фонд признан в России экстремистским и ликвидирован.
РоссияФонд борьбы с коррупциейПроисшествия
 
 
