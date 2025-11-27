https://ria.ru/20251127/strelba-2058121830.html
Атаковавший нацгвардейцев в Вашингтоне был вооружен револьвером
Атаковавший нацгвардейцев в Вашингтоне был вооружен револьвером - РИА Новости, 27.11.2025
Атаковавший нацгвардейцев в Вашингтоне был вооружен револьвером
Атаковавший нацгвардейцев в Вашингтоне преступник был вооружен револьвером, сообщила прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T17:30:00+03:00
2025-11-27T17:30:00+03:00
2025-11-27T17:30:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
колумбия
сша
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857363_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_03f1858066567ca452761592a4facd1f.jpg
https://ria.ru/20251127/vashington-2058091727.html
вашингтон (штат)
колумбия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857363_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9fa4404c4b4553f4ed1fb5da545cf375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), колумбия, сша, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), Колумбия, США, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Атаковавший нацгвардейцев в Вашингтоне был вооружен револьвером
Прокурор Пирро: атаковавший нацгвардейцев в Вашингтоне был вооружен револьвером