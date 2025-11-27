Рейтинг@Mail.ru
NBC узнал, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище
09:11 27.11.2025
NBC узнал, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище
Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище в США в 2025 году, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.11.2025
в мире
вашингтон (штат)
сша
афганистан
дональд трамп
джо байден
nbc
стрельба у белого дома в вашингтоне
вашингтон (штат)
сша
афганистан
в мире, вашингтон (штат), сша, афганистан, дональд трамп, джо байден, nbc, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), США, Афганистан, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище в США в 2025 году, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Предполагаемый стрелок, совершивший сегодня нападение на двух солдат Национальной гвардии, получил убежище в этом году", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне сообщений о том, что в нацгвардейцев в центре Вашингтона стрелял прибывший при экс-президенте Джо Байдене уроженец Афганистана, заявил, что таких людей нельзя было пускать в страну.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждая, что там не было ни одного убийства за полгода.
В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
