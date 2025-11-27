NBC узнал, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище в США в 2025 году, сообщает телеканал Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище в США в 2025 году, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

« "Предполагаемый стрелок, совершивший сегодня нападение на двух солдат Национальной гвардии, получил убежище в этом году", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне сообщений о том, что в нацгвардейцев в центре Вашингтона стрелял прибывший при экс-президенте Джо Байдене уроженец Афганистана, заявил, что таких людей нельзя было пускать в страну.

Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.