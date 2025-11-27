https://ria.ru/20251127/strelba-2057909267.html
NBC узнал, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище
NBC узнал, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище - РИА Новости, 27.11.2025
NBC узнал, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище
Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище в США в 2025 году, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:11:00+03:00
2025-11-27T09:11:00+03:00
2025-11-27T09:11:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
афганистан
дональд трамп
джо байден
nbc
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857435_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_25626512fe5d060549a3e763d9b8ca9c.jpg
https://ria.ru/20251127/strelba-2057906213.html
вашингтон (штат)
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857435_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9de1367957a23bf3fd1d365e0b8585bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, афганистан, дональд трамп, джо байден, nbc, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), США, Афганистан, Дональд Трамп, Джо Байден, NBC, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
NBC узнал, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище
NBC: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище в США в 2025 году
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне получил убежище в США в 2025 году, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на источники.
«
"Предполагаемый стрелок, совершивший сегодня нападение на двух солдат Национальной гвардии, получил убежище в этом году", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне сообщений о том, что в нацгвардейцев в центре Вашингтона стрелял прибывший при экс-президенте Джо Байдене уроженец Афганистана, заявил, что таких людей нельзя было пускать в страну.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждая, что там не было ни одного убийства за полгода.