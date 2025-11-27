У подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне не было криминального прошлого

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. У подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне не было криминального прошлого, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

"У 29-летнего Лаканвала... не было известного властям криминального прошлого", - пишет агентство.

Отмечается, что подозреваемый проживал в штате Вашингтон.

Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.