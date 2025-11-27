https://ria.ru/20251127/strelba-2057908821.html
У подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне не было криминального прошлого
У подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне не было криминального прошлого - РИА Новости, 27.11.2025
У подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне не было криминального прошлого
У подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне не было криминального прошлого, передает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника. РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T09:09:00+03:00
2025-11-27T09:09:00+03:00
2025-11-27T09:09:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
афганистан
дональд трамп
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857384_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_3b439a6145b982df84770c4571081150.jpg
https://ria.ru/20251127/ssha-2057878890.html
вашингтон (штат)
сша
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857384_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff286483ec55bbe75bb05c612597424e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, афганистан, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, Вашингтон (штат), США, Афганистан, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
У подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне не было криминального прошлого
Reuters: у подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне не было криминального прошлого
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
У подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне не было криминального прошлого, передает агентство Reuters
со ссылкой на американского чиновника.
"У 29-летнего Лаканвала... не было известного властям криминального прошлого", - пишет агентство.
Отмечается, что подозреваемый проживал в штате Вашингтон.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.