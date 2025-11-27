https://ria.ru/20251127/strelba-2057906213.html
В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне - РИА Новости, 27.11.2025
В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне работал в Афганистане на ряд правительственных структур США, в том числе на разведку, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. РИА Новости, 27.11.2025
В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
Рэтклифф: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне работал в Афганистане на ЦРУ