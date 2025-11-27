В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне работал в Афганистане на ряд правительственных структур США, в том числе на разведку, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.