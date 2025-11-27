Рейтинг@Mail.ru
В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне - РИА Новости, 27.11.2025
08:55 27.11.2025
В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне - РИА Новости, 27.11.2025
В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне работал в Афганистане на ряд правительственных структур США, в том числе на разведку, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. РИА Новости, 27.11.2025
В ЦРУ рассказали о работе подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

Рэтклифф: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне работал в Афганистане на ЦРУ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне работал в Афганистане на ряд правительственных структур США, в том числе на разведку, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
"Администрация (экс-президента США Джо - ред.) Байдена обосновала допущение предполагаемого стрелка в США... из-за его прошлой работы с правительством США, в том числе ЦРУ", - сказал телеканалу Fox News Рэтклифф.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
NBC узнал подробности о подозреваемом в стрельбе в Вашингтоне
