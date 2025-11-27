Рейтинг@Mail.ru
08:11 27.11.2025
NBC узнал подробности о подозреваемом в стрельбе в Вашингтоне
© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне служил бок о бок с американскими бойцами сил специального назначения в Афганистане, сообщает телеканал NBC со ссылкой на родственника подозреваемого.
"Он прибыл в США в сентябре 2021 года после 10-летней службы в афганской армии бок о бок с американскими бойцами сил специального назначения", - говорится в публикации.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого. В результате стрельбы пострадали два нацгвардейца, они остаются в критическом состоянии. Напавший прибыл из Афганистана в сентябре 2021 года, подтвердил ранее Трамп.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана
В конгрессе призвали проверить всех допущенных в США граждан Афганистана
