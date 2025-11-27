Стрелявший в центре Вашингтона действовал один

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Ранивший сотрудников нацгвардии в центре Вашингтона, которого президент США Дональд Трамп назвал "животным", действовал один - его самого ранили и задержали, он в больнице, при этом пострадавшие сотрудники - в критическом состоянии, а ФБР возглавляет расследование. Что известно к этой минуте о громком ЧП у Белого дома - в материале РИА Новости.

Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду около 3 часов дня (11 вечера по мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа . Сообщалось о задержании одного подозреваемого.

Очевидцы стрельбы вблизи Белого дома рассказали РИА Новости, что слышали две очереди выстрелов. По их словам, центр Вашингтона погрузился в хаос после нападения на офицеров.

Как передавал корреспондент РИА Новости, сразу после инцидента территорию у Белого дома в Вашингтоне оцепили и усилили охрану.

Самого Трампа в Белом доме в момент стрельбы не было - ранее он отбыл в свое поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич на длинные выходные.

Однако президенту США доложили о произошедшем, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт

Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.

Раненые при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии, заявил директор ФБР Кэш Патель . Они были при исполнении во время нападения.

Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.

Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.