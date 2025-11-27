Рейтинг@Mail.ru
Стрелявший в центре Вашингтона действовал один - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:49 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/strelba-2057879959.html
Стрелявший в центре Вашингтона действовал один
Стрелявший в центре Вашингтона действовал один - РИА Новости, 27.11.2025
Стрелявший в центре Вашингтона действовал один
Ранивший сотрудников нацгвардии в центре Вашингтона, которого президент США Дональд Трамп назвал "животным", действовал один - его самого ранили и задержали, он РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T03:49:00+03:00
2025-11-27T03:49:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
каролин левитт
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857363_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_03f1858066567ca452761592a4facd1f.jpg
https://ria.ru/20251127/strelba-2057879101.html
https://ria.ru/20251127/ssha-2057878890.html
https://ria.ru/20251127/vashington-2057861713.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057857363_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9fa4404c4b4553f4ed1fb5da545cf375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, каролин левитт, кэш патель, фбр
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Кэш Патель, ФБР
Стрелявший в центре Вашингтона действовал один

Стрелявшего в нацгвардейцев в Вашингтоне ранили и задержали, он в больнице

© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Ранивший сотрудников нацгвардии в центре Вашингтона, которого президент США Дональд Трамп назвал "животным", действовал один - его самого ранили и задержали, он в больнице, при этом пострадавшие сотрудники - в критическом состоянии, а ФБР возглавляет расследование. Что известно к этой минуте о громком ЧП у Белого дома - в материале РИА Новости.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду около 3 часов дня (11 вечера по мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Сообщалось о задержании одного подозреваемого.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ФБР расследует стрельбу в Вашингтоне как теракт, пишут СМИ
03:42
Очевидцы стрельбы вблизи Белого дома рассказали РИА Новости, что слышали две очереди выстрелов. По их словам, центр Вашингтона погрузился в хаос после нападения на офицеров.
Как передавал корреспондент РИА Новости, сразу после инцидента территорию у Белого дома в Вашингтоне оцепили и усилили охрану.
Самого Трампа в Белом доме в момент стрельбы не было - ранее он отбыл в свое поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич на длинные выходные.
Однако президенту США доложили о произошедшем, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
СМИ узнали, когда подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне прибыл в США
03:39
Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.
Раненые при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии, заявил директор ФБР Кэш Патель. Они были при исполнении во время нападения.
Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.
Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
У Белого дома в Вашингтоне усилили охрану после стрельбы в нацгвардейцев
00:15
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампКаролин ЛевиттКэш ПательФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала