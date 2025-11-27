Стрелявший в центре Вашингтона действовал один

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Ранивший сотрудников нацгвардии в центре Вашингтона, которого президент США Дональд Трамп назвал "животным", действовал один - его самого ранили и задержали, он в больнице, при этом пострадавшие сотрудники - в критическом состоянии, а ФБР возглавляет расследование. Что известно к этой минуте о громком ЧП у Белого дома - в материале РИА Новости.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду около 3 часов дня (11 вечера по мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа. Сообщалось о задержании одного подозреваемого.
Очевидцы стрельбы вблизи Белого дома рассказали РИА Новости, что слышали две очереди выстрелов. По их словам, центр Вашингтона погрузился в хаос после нападения на офицеров.
Как передавал корреспондент РИА Новости, сразу после инцидента территорию у Белого дома в Вашингтоне оцепили и усилили охрану.
Самого Трампа в Белом доме в момент стрельбы не было - ранее он отбыл в свое поместье Мар-а-Лаго в Палм Бич на длинные выходные.
Однако президенту США доложили о произошедшем, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.
Раненые при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии, заявил директор ФБР Кэш Патель. Они были при исполнении во время нападения.
Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавит ФБР вместе с секретной службой и другими ведомствами, сообщил глава бюро.
Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.