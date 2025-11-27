ФБР расследует стрельбу в Вашингтоне как теракт, пишут СМИ

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма, сообщает телеканал ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

ФБР расследует стрельбу в двух бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне ... как возможный акт международного терроризма", - говорится в публикации.

Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа . Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого.

Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.

Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.

Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавляет ФБР вместе с Секретной службой и другими ведомствами. Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений.