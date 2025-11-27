ФБР расследует стрельбу в Вашингтоне как теракт, пишут СМИ

https://ria.ru/20251127/strelba-2057879101.html
ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
ФБР расследует стрельбу в центре Вашингтона как возможный акт международного терроризма, сообщает телеканал ABC
со ссылкой на источники.
"ФБР
расследует стрельбу в двух бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне
... как возможный акт международного терроризма", - говорится в публикации.
Стрельба произошла в среду около 15.00 (23.00 мск) неподалеку от резиденции президента США Дональда Трампа
. Полиция Вашингтона сообщала о задержании одного подозреваемого.
Глава МВБ Кристи Ноэм заявляла, что в результате стрельбы пострадали два нацгвардейца. Директор ФБР Кэш Патель
сообщила, что раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии.
Реакция самого Трампа не заставила себя долго ждать: спустя полчаса после первых сообщений об инциденте он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, где назвал животным стрелявшего в служащих национальной гвардии и пообещал, что подозреваемый заплатит высокую цену.
Расследование стрельбы по нацгвардейцам возле Белого дома в центре Вашингтона возглавляет ФБР вместе с Секретной службой и другими ведомствами. Власти считают, что стрелявший по нацгвардейцам в Вашингтоне действовал один. Он остается в больнице после полученных ранений.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.