В полиции рассказали о состоянии подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона по двум офицерам нацгвардии остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.

"Он остается в больнице и получает лечение", - сказал Кэролл журналистам.

Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.

Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.