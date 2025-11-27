https://ria.ru/20251127/strelba-2057869972.html
В полиции рассказали о состоянии подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
В полиции рассказали о состоянии подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне - РИА Новости, 27.11.2025
В полиции рассказали о состоянии подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне
Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона по двум офицерам нацгвардии остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по...
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона по двум офицерам нацгвардии остается в больнице после полученных ранений, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джеффри Кэролл.
"Он остается в больнице и получает лечение", - сказал Кэролл журналистам.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп
сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон
"абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.