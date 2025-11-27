В ФБР назвали стрельбу в Вашингтоне нападением на федералов

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Стрельба по сотрудникам нацгвардии в Вашингтоне рассматривается как нападение на офицеров федеральной службы правопорядка, заявил директор ФБР США Кэш Патель.
"Оно будет рассматриваться на федеральном уровне как нападение на сотрудников федеральных правоохранительных органов", - заявил он на пресс-конференции с места событий.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.