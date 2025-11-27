Рейтинг@Mail.ru
В ФБР назвали стрельбу в Вашингтоне нападением на федералов - РИА Новости, 27.11.2025
01:35 27.11.2025
В ФБР назвали стрельбу в Вашингтоне нападением на федералов
Стрельба по сотрудникам нацгвардии в Вашингтоне рассматривается как нападение на офицеров федеральной службы правопорядка, заявил директор ФБР США Кэш Патель. РИА Новости, 27.11.2025
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Стрельба по сотрудникам нацгвардии в Вашингтоне рассматривается как нападение на офицеров федеральной службы правопорядка, заявил директор ФБР США Кэш Патель.
"Оно будет рассматриваться на федеральном уровне как нападение на сотрудников федеральных правоохранительных органов", - заявил он на пресс-конференции с места событий.
В полиции рассказали о раненных нацгвардейцах при стрельбе в Вашингтоне
01:02
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.
В полиции рассказали о стрелявшем в нацгвардейцев в Вашингтоне
01:14
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампКэш ПательФБР
 
 
