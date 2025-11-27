В ФБР назвали стрельбу в Вашингтоне нападением на федералов

ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Стрельба по сотрудникам нацгвардии в Вашингтоне рассматривается как нападение на офицеров федеральной службы правопорядка, заявил директор ФБР США Кэш Патель.

"Оно будет рассматриваться на федеральном уровне как нападение на сотрудников федеральных правоохранительных органов", - заявил он на пресс-конференции с места событий.

Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.

Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.