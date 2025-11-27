https://ria.ru/20251127/strelba-2057866693.html
В полиции рассказали о стрелявшем в нацгвардейцев в Вашингтоне
В полиции рассказали о стрелявшем в нацгвардейцев в Вашингтоне
В полиции рассказали о стрелявшем в нацгвардейцев в Вашингтоне
Задержанный по подозрению в стрельбе по сотрудникам нацгвардии в центре Вашингтона, по предварительным данным, действовал в одиночку, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джефф Кэрролл.
27.11.2025
2025-11-27T01:14:00+03:00
2025-11-27T01:14:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
сша
ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Задержанный по подозрению в стрельбе по сотрудникам нацгвардии в центре Вашингтона, по предварительным данным, действовал в одиночку, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джефф Кэрролл.
"Похоже, что это был одиночный стрелок, который поднял оружие и устроил засаду на военнослужащих нацгвардии. Он был быстро задержан другими бойцами нацгвардии", — сказал Кэрролл журналистам, комментируя произошедшее.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп
сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон
"абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.