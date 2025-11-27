В полиции рассказали о стрелявшем в нацгвардейцев в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Задержанный по подозрению в стрельбе по сотрудникам нацгвардии в центре Вашингтона, по предварительным данным, действовал в одиночку, заявил помощник шефа полиции по спецоперациям Департамента столичной полиции Джефф Кэрролл.

"Похоже, что это был одиночный стрелок, который поднял оружие и устроил засаду на военнослужащих нацгвардии. Он был быстро задержан другими бойцами нацгвардии", — сказал Кэрролл журналистам, комментируя произошедшее.

Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.

Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.