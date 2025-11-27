Глава ФБР заявил о критическом состоянии раненых нацгвардейцев

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии, заявил в четверг директор ФБР Кэш Патель.

Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.