Глава ФБР заявил о критическом состоянии раненых нацгвардейцев

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Раненные при стрельбе в центре Вашингтона сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии, заявил в четверг директор ФБР Кэш Патель.
"Я хочу обратиться к американцам и всему миру: пожалуйста, молитесь за этих храбрых воинов, находящихся в критическом состоянии, и за их семьи. Они служат нашей стране, защищают обычных американцев и людей по всему миру в столице нашей нации. Сегодня они — герои дня, и мы должны вспоминать об их жертве сегодня и каждый день", — заявил Патель журналистам в ходе брифинга, комментируя произошедшее.
Стрельба с участием нацгвардейцев произошла в среду неподалеку от Белого дома. Президент США Дональд Трамп сообщал о двух пострадавших офицерах. Злоумышленник, которого американский лидер окрестил "животным", также ранен.
Губернатор штата Западная Вирджиния сначала заявил о гибели пострадавших офицеров, но потом отметил, что поступают противоречивые сообщения об их состоянии.
При этом еще 25 ноября Трамп называл Вашингтон "абсолютно безопасным городом", утверждал, что там не было ни одного убийства за полгода.