Шеф Пентагона заявил о критическом состоянии раненых нацгвардейцев

ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне сообщений о гибели пострадавших при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцев заявил, что те находятся в критическом состоянии.

Ранее губернатор американского штата Западная Вирджиния Патрик Моррисей заявил о гибели двух нацгвардейцев, однако вскоре уточнил, что власти штата, откуда они прибыли в Вашингтон, получают противоречивые сообщения об их состоянии.