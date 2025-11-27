Рейтинг@Mail.ru
27.11.2025
00:43 27.11.2025
Шеф Пентагона заявил о критическом состоянии раненых нацгвардейцев
Шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне сообщений о гибели пострадавших при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцев заявил, что те находятся в критическом состоянии. РИА Новости, 27.11.2025
Шеф Пентагона заявил о критическом состоянии раненых нацгвардейцев

Хегсет заявил о критическом состоянии раненных в Вашингтоне нацгвардейцев

© AP PhotoОбстановка возле места стрельбы в Вашингтоне
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© AP Photo
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 ноя – РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет на фоне сообщений о гибели пострадавших при стрельбе в Вашингтоне нацгвардейцев заявил, что те находятся в критическом состоянии.
"Двое национальных гвардейцев получили огнестрельные ранения в Вашингтоне, они в критическом состоянии", - сообщил он журналистам, комментируя случившееся.
Ранее губернатор американского штата Западная Вирджиния Патрик Моррисей заявил о гибели двух нацгвардейцев, однако вскоре уточнил, что власти штата, откуда они прибыли в Вашингтон, получают противоречивые сообщения об их состоянии.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Власти США направят в Вашингтон еще 500 нацгвардейцев
В мире Вашингтон (штат) Пит Хегсет Министерство обороны США
 
 
